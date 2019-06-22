Белый дом опубликовал экономическую часть плана урегулирования ближневосточного конфликта

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Белый дом опубликовал в субботу на своем сайте экономическую часть американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, которая предусматривает инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд.

Экономическая часть разрабатываемого около двух лет мирного плана, который еще называют "сделка века", опубликована за три дня до организуемого США международного форума по Палестине "Мир во имя процветания". Он пройдет на Бахрейне 25-26 июня.

Американские власти в 40-страничном документе предлагают в течение 10 лет предоставить инвестиции на сумму $50 млрд Египту, Иордании, Палестине и Ливану. Немного более половины этих средств получит палестинское государство, а остальное - Египет, Иордания и Ливан. Белый дом также предусматривает осуществление более 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской и образовательной сферах в Палестине.

Детали инициативы

Согласно плану, около $1 млрд будет инвестировано в туристические проекты. Кроме того, $5 млрд направят на строительство современной транспортной сети, которая соединит Западный берег реки Иордан и сектор Газа через территорию Израиля. Так, будет построена автомагистраль и появится высокоскоростное железнодорожное сообщение. Ранее уже звучали подобного рода предложения, но они откладывались из-за обеспокоенности Израиля в сфере безопасности.

В Белом доме подчеркивают, что целью этого плана является создание миллиона рабочих мест в палестинском государстве и удвоение его ВВП в течение 10 лет. Предлагаемые меры направлены на снижение уровня безработицы в стране с нынешних 30% до однозначных показателей, а также на сокращение вдвое масштабов нищеты за десятилетие.

Авторы инициативы также предложили расширить египетский порт, расположенный рядом с Суэцким каналом, чтобы стимулировать торговлю в регионе. Такие меры, согласно документу, могут превратить Палестину "в успешное глобальное туристическое направление".

Как отмечают авторы предложений, инициатива "предоставляет возможность палестинскому народу построить процветающее и динамичное палестинское общество". Вашингтон намерен открыть Палестину "для регионального и мирового рынков".

Откуда деньги?

Определенная часть финансирования плана поступит из бюджета США, но большие средства направят страны Персидского залива, Запада, а также частный сектор. Для управления финансами и реализации проектов США предлагают создать многонациональный банк развития - "головной фонд", который будет контролироваться назначаемым советом управляющих. Кроме того, говорится в документе, часть средств будет получена благодаря международным грантам и субсидируемым займам.

Предложения будут реализованы только в том случае, если будет достигнуто политическое урегулирование ближневосточного конфликта. В Белом доме указали, что политическая часть плана будет опубликована в ближайшее время. "Экономический план не будет работать без решения политических вопросов", - говорится в плане.

При этом в документе не прописывается, каким именно образом будут распределяться средства на каждый из проектов.

К открытию форума

Экономическую часть плана, получившую название "Мир во имя процветания", официально представит на одноименном форуме на Бахрейне старший советник президента США Джаред Кушнер. Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Марокко и страны Персидского залива планируют направить официальные делегации на форум на следующей неделе. К ним присоединятся представители Евросоюза, Международного валютного фонда и ООН. Президент Палестины Махмуд Аббас подверг критике саму "сделку века" и отказался направлять делегацию на конференцию. Израильские СМИ сообщили, что Белый дом решил не приглашать на форум в Манаме официальных представителей израильского правительства и ограничиться делегацией от израильского бизнеса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил во вторник, что израильские представители поедут на форум, но не указал в каком качестве.

На прошлой неделе cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что США, вероятнее всего, не будут раскрывать до ноября информацию о политической составляющей разрабатываемого ими плана. Как он отметил, ранее ожидалось, что предложения США будут представлены этим летом. Гринблатт сообщил, что данные планы скорректированы в связи с "новыми выборами" в Израиле. По его словам, "имело бы смысл", если бы Вашингтон отложил публикацию указанной информации до ноября, когда в Израиле, предположительно, сформируют новое правительство.

Авторами инициативы считаются Кушнер и сам Гринблатт. По словам старшего советника, американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций.

В начале июня президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео мог быть прав, когда выражал сомнения в эффективности разрабатываемого вашингтонской администрацией плана урегулирования палестино-израильского конфликта.