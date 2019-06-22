"Желтым жилетам" удалось вывести на улицы французских городов почти 12 тыс. сторонников

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Прошедшие в субботу акции протеста "желтых жилетов" во Франции вновь показали рост мобилизации после многомесячного спада. Согласно обнародованным МВД данным, в общей сложности 11,8 тыс. человек приняли участие в 32-й волне протестов, что на 4,8 тыс. человек больше, чем в прошлую субботу.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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Сами "желтые жилеты", регулярно оспаривающие официальные данные властей, оценивают масштабы манифестаций гораздо выше. По информации группы Le Nombre Jaune ("Желтое число"), ведущей собственную статистику, в этот раз марши "желтых жилетов" объединили почти 26 тыс. манифестантов.

В Париже, как и в предыдущие субботы, префектура запретила проведение акций в районе Елисейских полей, собора Парижской Богоматери, площади Согласия и ряде других мест. Запланированные во французской столице демонстрации прошли без серьезных инцидентов.

"Блокировать страну"

В этот раз протесты прошли под лозунгом "блокировать страну" с тем, чтобы нарушить работу промышленных и коммерческих предприятий. Эти призывы были восприняты во многих регионах как прямое руководство к действию.

Так, в регионе Бретань (северо-запад Франции) около сорока манифестантов заблокировали въезд в паромный терминал Сен-Мало. Через этот порт ежегодно проходит свыше миллиона пассажиров, которые прибывают из Великобритании, Джерси и Ирландии.

В течение почти трех часов "желтые жилеты" не пропускали в терминал ни одно транспортное средство. Это привело к затруднениям на дороге и срыву планов сотен французов и британцев, пытавшихся попасть на родину. Разогнать протестующих удалось только когда к месту акции прибыло полицейское подкрепление. За провокации в отношении стражей правопорядка, а также сокрытие лица маской были задержаны шесть манифестантов.

В южном департаменте Арьеж "желтые жилеты" перекрыли один из участков дороги RN20, которая ведет из Парижа через юг Франции в сторону границы с Испанией. Прибывшие на место жандармы попытались провести переговоры с манифестантами, однако после их отказа покинуть трассу сотрудники правоохранительных органов принудительно эвакуировали участников протеста.

В пригороде Тулузы протестующие заблокировали входы в крупный торговый центр Бланьяк.

Задержания в Марселе

Как и в предыдущие дни протеста, не обошлось без столкновений манифестантов с полицией. В Марселе, где зачастую в ходе акций происходят беспорядки, полиция задержала 12 человек. Акция "желтых жилетов" началась в старом порту Марселя в субботу днем. Оттуда участники протеста колонной двинулись по улицам города в сопровождении нескольких десятков сотрудников полиции. Всего, по данным телеканала Бэ-эф-эм, в Марселе митинг собрал 1200 сторонников движения.

О задержании 13 манифестантов сообщили в субботу вечером в префектуре полиции коммуны Шарлевиль-Мезьер (северо-восток Франции). Там демонстрация, начавшаяся мирно, быстро переросла в столкновения с правоохранителями. Агрессивно настроенные участники протеста закидывали полицейских камнями, бутылками и файерами. Один страж порядка получил травмы.

Несколько инцидентов было зафиксировано и в коммуне Сент-Авольд (департамент Мозель), где во время митинга машина сбила человека. Пострадавший был доставлен в больницу, а водитель - задержан.

Вместе с профсоюзами

В Тулузе, считающейся оплотом движения на юге Франции, в этот раз активистам удалось собрать всего несколько сотен манифестантов. Власти города, опасаясь беспорядков, опубликовали в пятницу приказ, согласно которому "запрещается проведение любых мероприятий на площади Капитолия".

Слабая мобилизация была отмечена в эту субботу и в Бордо, где, согласно данным префектуры, на улицы вышли около 750 человек. Несмотря на запрет властей, манифестанты прошли маршем по историческому центру города. Никаких инцидентов в ходе шествия отмечено не было, акция протеста прошла в мирной обстановке.

В городе Бельфор (восток Франции) "желтые жилеты" присоединились к митингу сотрудников корпорации General Electric, организованному профсоюзами. Рабочие выступают против социального плана компании, предусматривающего ликвидацию более тысячи рабочих мест во Франции. Поддержать протестующих в Бельфор приехал и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Всего, согласно данным профсоюзов, в акции приняли участие свыше 5 тыс. человек.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.