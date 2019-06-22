СМИ: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

ТАСС, 23 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как оно отмечает, ознакомившись с содержанием письма, лидер КНДР назвал его отличным.

"Оценив способности президента Трампа к политической рассудительности и его необычайное мужество, Ким Чен Ын заявил, что он серьезно подумает над интересным содержанием [письма]", - отмечается в сообщении. О чем именно говорилось в письме, не сообщается.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".