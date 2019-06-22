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СМИ: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Его содержание лидер КНДР назвал отличным
Лидер КНДР Ким Чен Ын Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

ТАСС, 23 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Как оно отмечает, ознакомившись с содержанием письма, лидер КНДР назвал его отличным.

"Оценив способности президента Трампа к политической рассудительности и его необычайное мужество, Ким Чен Ын заявил, что он серьезно подумает над интересным содержанием [письма]", - отмечается в сообщении. О чем именно говорилось в письме, не сообщается.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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