Помпео: санкции против Ирана будут усиливаться, пока Тегеран не согласится на переговоры

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию с помощью дипломатии, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша дипломатическая изоляция и кампания по оказанию экономического давления против режима будут усиливаться", - отметил Помпео. Он в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации.

"Иранские лидеры знают, что правда опасна", - полагает госсекретарь.

"Соединенные Штаты выступают за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Решения, которые мы приняли в ответ на безрассудные нападения Ирана, заключались в том, чтобы удержать Исламскую Республику Иран от получения ядерного оружия и систем доставки этого оружия, а также чтобы крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма не угрожало американцам и американским интересам во всем мире. Иранские лидеры знают, что это правда, поэтому они прибегают к насилию и дезинформации", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Примеры" дезинформации Ирана

Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе. "Мы четко изложили свою позицию. Мы готовы участвовать [в переговорах], когда придет время. Это говорит о том, что иранский режим отверг недавний исторический дипломатический шаг премьер-министра Японии [Синдзо] Абэ, напал на японский танкер в Оманском заливе и сбил летательный аппарат США, выполнявший операции в международном воздушном пространстве", - утверждал госсекретарь. Он подверг критике предоставленные Ираном доказательства того, что американский беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 был сбит в воздушном пространстве республики.

Госсекретарь также опроверг информацию о том, что США осуществляют подготовку к эвакуации сотрудников корпорации Lockheed Martin и частной военной компании Sallyport Global с авиабазы Балад в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков, в связи с угрозой их безопасности. "Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты как никогда привержены поддержке наших союзников и партнеров в регионе", - сказал Помпео.

"Мы продолжим разъяснять истинное положение дел", - заключил он.