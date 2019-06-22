В Грузии заявили, что россиянам в Тбилиси опасность не угрожала

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Иностранные гости, в том числе и граждане России в Тбилиси, в ходе акций протеста опасности не подвергались. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД Грузии.

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"На фоне проходящих за последние дни в Тбилиси акций протеста соответствующие государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают общественный порядок и безопасность в стране. Гостям столицы Грузии, иностранным журналистам и туристам, в том числе и из Российской Федерации, никакая опасность не угрожала", - сказано в заявлении.

В МИД Грузии также откликнулись и на инцидент со съемочной группой телеканала "Россия-24", отметив, что начато следствие.

МИД РФ в субботу опубликовал заявление, в котором потребовал от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом. В документе также отмечалось, что в ходе беспорядков в Тбилиси пострадали представители местных и зарубежных СМИ.