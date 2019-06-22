Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, так как любят эту страну, а политикам следует решать проблемы. Об этом в воскресенье заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews .

"Туристы (из РФ - прим. ТАСС) должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета <...> воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

События в Тбилиси

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Между тем в СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы.

21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.