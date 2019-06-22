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В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

Первой женщиной в военном комитете альянса стала контр-адмирал ВС Норвегии Луиз Дедичен
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© EPA/LASZLO BELICZAY

ТАСС, 23 июня. Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Об этом в субботу сообщила официальный представитель организации Оана Лунгеску.

"Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии - первую женщину в военном комитете НАТО", - написала Лунгеску в Twitter.

В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран - членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии, тем самым оказывая влияние на политические решения альянса.

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