В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

ТАСС, 23 июня. Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Об этом в субботу сообщила официальный представитель организации Оана Лунгеску.
"Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии - первую женщину в военном комитете НАТО", - написала Лунгеску в Twitter.
Congratulations to Rear Admiral @LouiseDedichen of #Norway - the 1️⃣st woman on @NATO’s Military Committee. Only 28 more to go! #WeAreNATO #womenatwork pic.twitter.com/HGgAi7lVik— Oana Lungescu (@NATOpress) 22 июня 2019 г.
В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран - членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии, тем самым оказывая влияние на политические решения альянса.