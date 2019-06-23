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Военный переворот в Судане

Reuters: оппозиция в Судане одобрила план Эфиопии по выходу из политического кризиса

Ее представители также потребовали, чтобы данный план одобрил сформированный суданской армией Военный совет

ТАСС, 23 июня. Лидеры суданской оппозиции приняли предложение Эфиопии, выполняющей посреднические усилия в урегулировании политического кризиса в Судане, о формировании в стране переходного руководящего органа. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

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По его данным, оппозиция одобрила план эфиопской стороны, включающий в себя в том числе формирование временной руководящей структуры, в которую должны войти семь гражданских и семь военных представителей, а также еще одно независимое лицо. Предполагается, что данный орган будет действовать до проведения в Судане всеобщих выборов. Как отмечает агентство, оппозиционеры согласились со всеми пунктами предложенного Эфиопией плана.

"Мы считаем, что принятие нами предложения выступающей в качестве посредника Эфиопии является стимулом для всех сторон к выполнению обязательств по продолжению поиска политического решения [конфликта]", - приводит Reuters заявление оппозиции. Ее представители также потребовали, чтобы данный план одобрил сформированный суданской армией Военный совет, сообщает агентство, журналистам которого удалось ознакомиться с документом.

Теги
ЭфиопияСуданВоенный переворот в Судане
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