Опрос: Джонсон более чем на 20% опережает Ханта по уровню поддержки в местных советах

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон на 22% опережает своего соперника Джереми Ханта по уровню поддержки среди членов Консервативной партии, являющихся депутатами местных советов. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресной газете Sunday Telegraph итоги опроса 510 членов таких советов, который подготовила консалтинговая и социологическая служба ComRes.

Исследование, проведенное уже после определения в минувший четверг двух участников финальной части борьбы за лидерство, показало, что 61% депутатов-тори в местных органах власти собираются отдать предпочтение Джонсону во время голосования членов Консервативной партии по почте, которое началось в минувшую субботу и завершится только через месяц. Хант же пока пользуется поддержкой только 39% респондентов такого уровня. Вне зависимости от своих личных предпочтений, вероятным победителем предстоящей борьбы за лидерство в партии Джонсона видят 88% членов местных советов.

83% опрошенных убеждены в том, что новый премьер обязан будет вывести Великобританию из Евросоюза не позднее 31 октября, а почти столько же - 80% - полагают, что Соединенное Королевство должно прибегнуть к "жесткому" Brexit, то есть выходу из сообщества без сделки с властями ЕС, если Брюссель откажется идти на уступки Лондону в вопросе об условиях "развода" сторон.

И, наконец, 62% респондентов среди депутатов местного уровня готовы поддержать союзнический пакт между тори и объединяющей непримиримых евроскептиков Партией Brexit Найджела Фаража, если такой альянс позволит воспрепятствовать приходу на премьерский пост ультралевого лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

В субботу в Бирмингеме состоялась первая из 16 намеченных по всей Великобритании встреч Джонсона и Ханта с тори в регионах страны. Эти встречи должны будут сформировать мнение о кандидатах у простых избирателей Консервативной партии, которые сделают свой выбор в ходе голосования по почте. Имя нового лидера тори и одновременно нового премьер-министра страны станет известно в 20-х числах июля.