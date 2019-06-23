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Саммит G20 в Осаке

Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке

Председатель КНР будет находиться в Японии с 27 по 29 июня

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин с 27 по 29 июня 2019 года посетит Осаку для участия в саммите G20. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Как говорится в сообщении, по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ председатель КНР Си Цзиньпин посетит Осаку с 27 по 29 июня для участия в 14-м саммите G20.

Япония впервые председательствует в "двадцатке". Саммит лидеров G20 состоится 28 и 29 июня в Осаке. Как ожидается, его, в частности, посетят президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Теги
ЯпонияКитайСи ЦзиньпинСаммит G20 в Осаке
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