Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

В транслировавшемся в субботу фрагменте интервью телеканалу CBS он, характеризуя политику вашингтонской администрации в отношении Ирана, отметил, что глава государства "поджег корзину с бумагой и затем тушит ее". "Он помог устроить кризис, а затем он остановил атаки", - подчеркнул Сандерс.

По мнению сенатора, Трамп считает "войну с Ираном чем-то полезным" для США. Когда журналист указала, что удар, который первоначально планировал нанести президент, носил ограниченный характер, Сандерс ответил с сарказмом: "Да это просто ограниченный удар, ну извините. Я не знал, что можно просто так атаковать другую страну с применением бомб. Всего-то ограниченный удар? Это акт войны!"

Иранские вооруженные силы сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.