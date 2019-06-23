Начальник штаба армии Эфиопии получил огнестрельное ранение

ТАСС, 23 июня. Начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен получил в воскресенье огнестрельное ранение в ходе совершенного нападения. Об этом сообщило Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Как отмечает АFP, премьер выступил в эфире национального телевидения, заявив о нападении на генерала Меконнена, однако не сообщил никаких подробностей о состоянии его здоровья. Кто стоял за нападением, также неизвестно.

За несколько часов до этого правительство Эфиопии сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны.

Премьер-министр осудил незаконные действия вооруженных группировок. По его словам, попытка переворота в штате Амхара "противоречит конституции и направлена на то, чтобы подорвать с трудом завоеванный мир в регионе". "Она должна быть осуждена всеми жителями Эфиопии", - подчеркнул он.