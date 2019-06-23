В Республике Корея приветствовали обмен письмами между лидерами США и КНДР

ТАСС, 23 июня. Южнокорейские власти приветствуют обмен личными посланиями между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном и считают это полезным для продолжения диалога. Об этом говорится в распространенном в воскресенье в Сеуле заявлении представителя администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина Ким Ый Гёма.

"Правительство [Республики Корея] считает, что обмен личными письмами между лидерами Севера [Ким Чен Ыном] и Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] положительно отражается на поддержании динамики их диалога", - приводит агентство Yonhap текст заявления.

В администрации Мун Чжэ Ина также указали, что США заранее уведомили Южную Корею о отправке письма северокорейскому лидеру.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил главу КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым". 23 июня ЦТАК информировал, что Ким Чен Ын ознакомился с письмом от американского президента, содержание которого он назвал "отличным".

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.