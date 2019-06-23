Абэ заявил, что военное присутствие США не увеличится при переносе базы Футэмма

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Перенос авиабазы морской пехоты США Футэмма из одного района южной префектуры Окинава в другой не приведет к увеличению американского военного присутствия там. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Окинава на протяжении долгого времени испытывает на себе бремя из-за концентрации военных баз США. Мы должны изменить эту ситуацию, и я намерен прилагать все усилия для снижения этого бремени", - приводит его слова агентство Kyodo.

Абэ также отметил, что нынешний план правительства Японии по переносу авиабазы Футэмма из густонаселенного города Гинован в бухту Хэноко на севере острова не скажется на американском военном присутствии в регионе. "Передислокация не приведет к увеличению числа военных баз", - подчеркнул он.

Глава правительства в воскресенье присутствовал на памятной церемонии в городе Итоман на юге острова по случаю 74-й годовщины окончания там битвы между американскими и японскими войсками.

Переговоры о судьбе Футэммы идут с 1996 года, когда Япония и США договорились убрать этот объект из города Гинован, где полеты американской авиации сопровождались постоянными инцидентами и создавали угрозу для безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать базу в менее населенный район города Наго на севере Окинавы и разместить частично на насыпных островах. В 2013 году после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ, однако в 2015 году бывший тогда губернатором Окинавы Такэси Онага отменил это решение и потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этих событий Онага скончался, однако избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также активно добивается вывода американского военного объекта с Окинавы.