Глава эфиопского штата Амхара и его помощник погибли при неудавшейся попытке переворота

ТАСС, 23 июня. Глава штата Амхара в Эфиопии Амбачиу Меконнен и его помощник погибли при неудавшейся попытке захвата власти, предпринятой вооруженными отрядами в этом регионе. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Отмечается, что нападение на представителей власти было совершено в субботу, точной информации о том, кто стоит за атакой не приводится.

Ранее Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда информировало, что начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершенного нападения. Кто стоял за нападением, неизвестно, однако за несколько часов до этого правительство Эфиопии сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны.