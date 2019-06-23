Мэр американского Ванкувера призвала возобновить работу генконсульства России в Сиэтле

ВАНКУВЕР /США/, 23 июня. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Отсутствие российского дипломатического присутствия на Западном побережье США создает проблемы для получения виз и поддержания дружественных контактов между двумя странами, поэтому генеральное консульство России в Сиэтле необходимо открыть вновь. Об этом заявила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС мэр американского города Ванкувер (штат Вашингтон) Энн Макэнерни-Огл.

"Мы бы очень хотели, чтобы генконсульство вновь открылось в Сиэтле, потому что мы лишились этого", - сказала она. Отсутствие российского дипломатического присутствия на Западном побережье США, по мнению градоначальницы, создает проблемы для "получения виз и для всего остального, для всех дружественных отношений".

По ее словам, раньше на ежегодную праздничную церемонию в Ванкувере по случаю годовщины первого трансполярного перелета (экипажа Валерия Чкалова) из Советского Союза в США регулярно приезжали российские дипломаты из генконсульства в Сиэтле, в этом же году мероприятие посетил посол России в США Анатолий Антонов. "Посмотрим, что будет в следующем году. Если к нам не сможет приехать посол, мы в таком случае согласны на генконсульство", - пошутила Макэнерни-Огл.

"Это просто бессмыслица. У нас всегда были крепкие отношения с Россией и Советским Союзом. И мы хотим вернуть их обратно. Мы хотим понять, как этого добиться. Так что мы будем делать все, что от нас потребуется, чтобы взаимодействовать с послом [России], с нашим собственным правительством, нашими сенаторами для укрепления этих отношений. Мы продолжим это делать", - заверила мэр Ванкувера.

Она также подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами, несмотря на проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона, может происходить на уровне городов и регионов. "Я абсолютно с этим согласна", - сказала Макэнерни-Огл, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. "У нас прекрасные отношения с Россией и россиянами уже более 82 лет (со времен перелета Чкалова, приземлившегося 20 июня 1937 года в Ванкувере - прим. ТАСС). Так что вне зависимости от того, что делает Восточное побережье США, Западное побережье и все мы очень довольны нашими отношениями. И речь не только о дружбе, но также о торговых отношениях, многие наши люди путешествуют туда и обратно, у нас очень большое количество россиян здесь, в Ванкувере", - подчеркнула мэр.

"Для нас трудно пытаться понять дипломатические отношения, потом что это вовсе не то, с чем сталкиваемся мы сами. У нас есть связи между конкретными людьми, нашими соседями, которые здесь живут, друзьями, которые путешествовали в Россию, ведут бизнес с Россией", - добавила мэр Ванкувера.

Визовая проблема

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в Центре международной торговли в городе Анкоридж, заявил о том, что Вашингтон, по его мнению, может и должен пересмотреть свое решение о закрытии генеральных консульств России на территории США.

Позднее, общаясь с журналистами по итогам поездки в штат Аляска, глава российской дипломатической миссии также подчеркнул, что следующим шагом в развитии российско-американских отношений в случае восстановления работы генеральных консульств в Сан-Франциско и Сиэтле могло бы стать учреждение российского генконсульства на Аляске.

Закрытие российских дипломатических объектов

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий объект Москва арендовала. РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипломатическая собственность РФ).