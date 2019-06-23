Марш равенства в Киеве начался со столкновений с националистами

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Марш равенства, который проходит в воскресенье в украинской столице, начался со столкновений.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, как только колонна представителей ЛГБТ-сообщества начала марш в сторону улицы Владимирской, на них набросились противники шествия. Полиция оперативно оттеснила радикалов, но один из представителей националистов попытался напасть на участников марша. Правоохранители задержали нападавшего.

В колоннах марша идет несколько тысяч человек. В то же время более 70 его противников перекрыли улицу Владимирскую возле Национального университета имени Тараса Шевченко, в связи с чем организаторы мероприятия вынуждены были изменить маршрут движения. Радикалы держат в руках плакаты с надписями: "Украина - не Содом" и "Папа, мама - хорошо. Папа, папа - плохо". Они также развернули баннер с надписью "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности". Силовики отгородили протестующих от участников марша живой цепью.

В "КиевПрайде" впервые принимает участие колонна военных и волонтеров. Их собралось около 30 человек. В руках они держат картонные щиты в цветах государственного флага с надписями "Защити тех, кто защищает тебя", "Храбрость не зависит от ориентации" и "Доблесть не зависит от гендера".

Ранее в воскресенье полиция сообщила, что задержала девять человек, которые "готовили провокации на марше равенства". "Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет", - сказано в сообщении столичной полиции. Согласно информации, у задержанных было изъято орудие для подготовки провокаций, по предварительной правовой квалификацией "подготовка к хулиганству" (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296) им грозит от трех до семи лет заключения.