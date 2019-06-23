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Кризис на Украине

Порошенко опроверг заявления об открытии против него персональных дел

Ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что допросы свидетелей по возбужденным в отношении экс-главы Украины уголовным делам начнутся на следующей неделе
Петр Порошенко AP Photo/Vadim Ghirda
Описание
Петр Порошенко
© AP Photo/Vadim Ghirda

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него в стране не заведено ни одного уголовного дела.

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"Ни одного уголовного дела. Точка", - сказал Порошенко в эфире канала "Украина".

В четверг, 20 июня, глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденных в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе.

Ранее бывший член команды экс-президента Украины Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР пять исков против Порошенко. В отношении него выдвинуты обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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