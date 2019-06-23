Африканский контингент уничтожил 42 боевика "Боко харам" в регионе озера Чад

ТАСС, 23 июня. Военный контингент смешанных многонациональных сил африканских стран, созданный для нейтрализации террористических угроз в регионе озера Чад, уничтожил по меньшей мере 42 боевика радикальной группировки "Боко харам". Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление военных.

"42 террориста было нейтрализовано во время операции в районе острова Дорон Наира на озере Чад", - указывается в документе. Отмечается, что в ходе проведенной 21 июня операции со стороны военнослужащих погиб один человек, еще десять получили ранения.

По сведениям военных, прошедшая операция нанесла самый крупный урон по лагерю боевиков "Боко харам" за последние полгода. 11 марта военный контингент смешанных многонациональных сил африканских стран уничтожил по меньшей мере 50 боевиков этой радикальной группировки.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - радикальная исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Со времени создания в 2009 году ее боевики убили в странах бассейна озера Чад около 20 тыс. человек, еще 2,6 млн потеряли кров.