Глава правительства Шотландии не считает Джонсона подходящим кандидатом на пост премьера

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен не считает, что фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон обладает необходимой компетентностью для того, чтобы возглавлять правительство страны. Об этом она заявила в интервью воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, выходящей на телеканале Sky News .

Отвечая на вопрос ведущей, будет ли Джонсон хорошим премьер-министром, глава правительства Шотландии сказала: "Нет. Если говорить кратко, то он [в 2016-2018 годах] был тем министром иностранных дел, который оставил наглядный след от своего пребывания на этом посту. Он не продемонстрировал никакой базовой компетентности, серьезности или практических навыков в этой должности". Она также высказала мнение, что приход Джонсона на пост лидера Консервативной партии "обернется катастрофическими последствиями" для тори.

По словам Стерджен, Brexit "нанес ущерб международной политической репутации Великобритании в последние пару лет" во многом потому, что являющийся апологетом идеи выхода страны из ЕС Джонсон подрывал эту репутацию в качестве руководителя Форин оффиса.

Первый министр Шотландии также утверждала, что "Борис Джонсон открыто выступал с расистскими комментариями". Она напомнила, как однажды экс-глава МИД назвал мусульманскую одежду, закрывающую лицо, символом угнетения женщин и заявил, что она делает последних похожими на грабителей в масках или почтовые ящики с прорезью для писем.

Настроения шотландцев

Будучи главой проевропейской левоцентристской партии, Стерджен в сравнении с Джонсоном - сторонником классического консерватизма и англосаксонского единства - представляет прямо противоположный фланг британского политического спектра. Она неоднократно заявляла, что победа на общебританском референдуме 2016 года сторонников Brexit, которых возглавлял Джонсон, является непосредственным поводом для проведения повторного референдума о независимости Шотландии, большинство населения которой составляют противники выхода из ЕС. Поэтому ее критика в адрес фаворита премьерской гонки воспринимается логическим продолжением существующих между этими политиками непреодолимых идеологических различий.

То, что отношение Стерджен к фавориту премьерской гонки отражает настроения большинства шотландцев, подтверждает опубликованный в воскресной газете Sunday Times опрос мнения более 1 тыс. жителей этой части Великобритании. Он показал, что в случае прихода Джонсона на пост главы британского правительства число сторонников независимости Шотландии от Великобритании сразу же вырастет с нынешних 49 до 53%.

Джонсон возглавлял британский МИД в 2016-2018 годах. Год назад он подал в отставку с поста руководителя Форин оффиса после того, как посчитал слишком большой уступкой Брюсселю тот формат сделки по условиям Brexit, который предложила кабинету министров премьер Тереза Мэй.

Перед финальным раундом выборов лидера Консервативной партии Джонсон заручился поддержкой большинства членов парламентской фракции тори и пока уверенно опережает своего соперника - нынешнего главу МИД Джереми Ханта - в рейтингах популярности. В субботу в Бирмингеме состоялась первая из 16 намеченных по всей Великобритании встреч Джонсона и Ханта с членами тори в регионах страны. Эти встречи должны будут сформировать мнение о кандидатах у простых избирателей Консервативной партии, которые сделают свой выбор в ходе голосования по почте. Имя нового лидера тори и одновременно нового премьер-министра страны станет известно в 20-х числах июля.