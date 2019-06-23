СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Японская сторона не считает возможным заключение окончательного соглашения с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов в ходе встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке. Как сообщает в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, причиной этому являются существующие разногласия между Москвой и Токио.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

По сведениям агентства, стороны не уделяли этому вопросу достаточно внимания с прошлой осени, поскольку сосредоточились на переговорах о мирном договоре. Таким образом, им не удалось урегулировать имеющиеся разногласия по отдельным направлениям предполагаемой совместной деятельности. В частности, речь идет об утилизации отходов и туризме.

Kyodo отмечает, что японская сторона предложила учредить туроператора, который бы занимался организацией морских экскурсий по островам южной части Курил. Также бизнесмены из Японии выдвинули идею поставить на Курилы специальные прессы для мусора, чтобы сократить его объем. Однако, по данным агентства, РФ ожидала от Японии более масштабных предложений, касающихся строительства мусороперерабатывающих заводов, а также отелей и другой туристической инфраструктуры.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Двусторонняя встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина запланирована на второй день саммита.