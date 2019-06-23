Власти Эфиопии сообщили, что ситуация после попытки переворота в Амхаре взята под контроль

ТАСС, 23 июня. Ситуация в эфиопском штате Амхара, где накануне вооруженные отряды предприняли попытку захвата власти, полностью стабилизирована. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией премьер-министра страны Абия Ахмеда в Twitter.

"Ситуация в Амхаре на данный момент находится полностью под контролем федерального правительства, которое действует совместно с региональным правительством, - отмечается в заявлении. - Федеральное правительство продолжает обеспечивать национальную безопасность, а также под руководством премьер-министра страны Абия Ахмеда осуществляет выполнение ряда задач [по расследованию обстоятельств попытки переворота]".

Эфиопские власти также призвали народ "сохранять мир и поддерживать усилия [правительства] по привлечению виновных к ответственности". Правительство сообщает, что несколько подозреваемых в причастности к организации переворота уже арестованы.

Кроме того, канцелярия премьера уточнила, что начальник штаба армии генерал Сеаре Меконнен убит телохранителем в своем доме в Аддис-Абебе, и не исключила связи этого убийства с неудавшейся попыткой переворота в Амхаре. Охранник Меконнена арестован. Ранее сообщалось, что генерал был застрелен при подавлении попытки захвата власти в Амхаре.

Правительство Эфиопии 22 июня сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны, в результате которой были убиты глава штата Амбачиу Меконнен и его помощник. По данным агентства Reuters, за неудавшейся попыткой захвата власти в Амхаре мог стоять глава службы безопасности штата генерал Асамниу Тсиге.

Попытка переворота произошла через год после нападения на премьера Эфиопии 24 июня во время митинга в столице Аддис-Абебе, на котором присутствовали более 100 тыс. человек. Один из участников демонстрации кинул гранату в сторону трибуны, где находился глава правительства, в результате чего два человека погибли, 156 пострадали.