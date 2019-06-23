Омбудсмен Грузии заявила, что граждане РФ не испытывают препятствий на территории страны

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Граждане России свободно передвигаются по территории Грузии и не испытывают никаких препятствий. Об этом в воскресенье написала Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария у себя на странице в Facebook в ответ на просьбу уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой об оказании помощи в защите прав россиян.

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"Грузия сохраняет статус безопасной страны, и у нас нет никакого основания, которое изменит эту данность. <...> Граждане России мирно передвигаются и одинаково пользуются всеми услугами на территории Грузии, они не испытывают никаких препятствий", - пишет Ломджария.

По ее словам, единственный инцидент, который случился с гражданами России в Грузии в последние дни, был случай со съемочной группой телеканала "Россия-24". Она заверила свою российскую коллегу, что уже возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия. "Я лично говорила с представителями МВД и активно слежу за процессом следствия", - добавила омбудсмен, подчеркнув, что она будет защищать интересы всех людей в случае необходимости, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

В конце Ломджария выразила надежду, что Москалькова также будет защищать права граждан Грузии в России и не допустит дискриминации по этническому или гражданскому признаку.

Москалькова в воскресенье утром призвала омбудсмена Грузии оказать помощь в защите прав россиян, находящихся в республике. Она отметила, что события, происходящие в Грузии, "недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека".