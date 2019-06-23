Посольства Грузии начали активно зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с РФ

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Посольства Грузии за рубежом начали активно приглашать иностранцев провести летние отпуска в республике после того, как Москва приняла решение о приостановке авиасообщения со страной.
Соответствующие видеоролики дипломатические представительства опубликовали в воскресенье на своих официальных страницах в Facebook.
"С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне - о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию", - отмечается на официальной странице посольства Грузии в США.
Посольство Грузии в Дании также зазывает в республику отдыхающих из королевства: "Приглашаем всех наших датских друзей провести летний отпуск в великолепной Грузии". На странице дипмиссии в Facebook также опубликован видеоролик Национальной администрации туризма Грузии.
К кампании в поддержку Грузии как туристического направления подключились бывший глава МИД страны Михаил Джанелидзе, который в Twitter также опубликовал видео администрации туризма, послы Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе.
Временный запрет на авиасообщение
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета <...> воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".
В субботу Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. Как пояснили в ведомстве, "причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", которая отвечает за организацию воздушного движения.