Посольства Грузии начали активно зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с РФ

"Приезжайте и испытайте Грузию", говорится на официальной странице посольства этой страны в США в Facebook

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Посольства Грузии за рубежом начали активно приглашать иностранцев провести летние отпуска в республике после того, как Москва приняла решение о приостановке авиасообщения со страной.

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Соответствующие видеоролики дипломатические представительства опубликовали в воскресенье на своих официальных страницах в Facebook. "С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне - о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию", - отмечается на официальной странице посольства Грузии в США. Посольство Грузии в Дании также зазывает в республику отдыхающих из королевства: "Приглашаем всех наших датских друзей провести летний отпуск в великолепной Грузии". На странице дипмиссии в Facebook также опубликован видеоролик Национальной администрации туризма Грузии.

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