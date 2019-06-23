В больницах Грузии остаются 23 пострадавших в ходе митингов в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Не менее 23 человек из 240 пострадавших в ходе массового митинга у здания парламента Грузии 20 июня продолжают проходить курс лечения в медицинских учреждениях Тбилиси. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения страны Заза Бохуа.

"К этому времени в разных стационарах находятся 23 пациента. Ведутся окончательные обследования, и большинство из них готовятся к выписке. Они покинут больницы сегодня и завтра. Остаются также два пациента в стабильно тяжелом состоянии. Мы ведем полный мониторинг, а также проводим консультации с нашими коллегами из разных стран", - сказал он.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы. На следующий день спикер парламента Грузии принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста. Акции продолжаются и по сей день. Митингующие требуют отставки главы МВД, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных манифестантов.