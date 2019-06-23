Роухани заявил, что действия США в Персидском заливе повлекли рост напряженности в регионе

ТАСС, 23 июня. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что агрессивные действия США в Персидском заливе повлекли за собой эскалацию напряженности в ближневосточном регионе. Его слова во время встречи с главой Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон приводит в воскресенье агентство IRNA.

"Агрессия США положила начало возникновению новых трений в регионе", - сказал Роухани. Президент отметил, что сохранение безопасности в Персидском и Оманском заливах представляет особую важность для многих стран во всем мире.

В настоящее время соединяющий два залива Ормузский пролив является единственным морским путем для экспорта газа и нефти из стран Персидского залива. Ежедневно по нему провозят около 17-18 млн баррелей нефти (составляет порядка 30% мировых морских поставок нефти). Порядка 80% этих энергоресурсов направляются в азиатские страны: Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур. Кроме того, через этот пролив Катар, являющийся главным мировым экспортером газа, вывозит почти весь свой сжиженный природный газ.

Роухани также призвал все международные организации "принять целесообразные меры в ответ на агрессивное поведение Соединенных Штатов".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу президент Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.