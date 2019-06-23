Медведчук поддержал Путина в вопросе восстановления отношений между Украиной и Россией

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поддерживает высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения.

"Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: "Два братских народа не могут жить во вражде". Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю", - написал Медвечук в воскресенье в Twitter.