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Медведчук поддержал Путина в вопросе восстановления отношений между Украиной и Россией

Политик выразил готовность подписаться под словами президента РФ о том, что "два братских народа не могут жить во вражде"

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поддерживает высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения.

"Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: "Два братских народа не могут жить во вражде". Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю", - написал Медвечук в воскресенье в Twitter.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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