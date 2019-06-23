ВС Турции сообщили, что нейтрализовали 58 членов РПК в ходе операции на севере Ирака

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции уничтожили еще 58 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, всего с начала операции ликвидировано 96 боевиков. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства национальной обороны.

"В регионе Хакурк на севере Ирака продолжается операция "Лапа", в рамках которой нейтрализованы еще 58 террористов РПК. С начала операции уничтожено 96 боевиков", - отмечается в коммюнике.

О начале крупномасштабной военной операции на севере Ирака турецкое военное ведомство объявило 28 мая. По данным Минобороны, ее цель - "нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ".

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.