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Саммит G20 в Осаке

Трамп заявил, что может обсудить с Путиным тему "вмешательства" в выборы в США

Ранее глава Белого дома заявлял, что намерен встретиться с президентом России на предстоящем саммите G20 в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп AP Photo/Marcellus Stein
Описание
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Marcellus Stein

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным тему "вмешательства" в выборы главы государства в Соединенных Штатах 2020 года. Об этом глава Белого дома заявил интервью телеканалу NBC, которое было показано в воскресенье.

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"Возможно", - ответил президент США на соответствующий вопрос. Ведущий поинтересовался у Трампа, намерен ли он предупредить российского президента о недопустимости "вмешательства" в американский избирательный процесс.

"Если вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявлял о том, что намерен встретиться с Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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