Трамп заявил, что может обсудить с Путиным тему "вмешательства" в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным тему "вмешательства" в выборы главы государства в Соединенных Штатах 2020 года. Об этом глава Белого дома заявил интервью телеканалу NBC , которое было показано в воскресенье.

"Возможно", - ответил президент США на соответствующий вопрос. Ведущий поинтересовался у Трампа, намерен ли он предупредить российского президента о недопустимости "вмешательства" в американский избирательный процесс.

"Если вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявлял о том, что намерен встретиться с Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке.