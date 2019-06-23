Однопартиец Меркель поддержал премьера Саксонии, встретившегося с Путиным

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Член Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил в поддержку своего однопартийца, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, которого в ФРГ раскритиковали за встречу с президентом России Владимиром Путиным и призыв отменить санкции против Москвы.

"Нельзя подвергать критике то, что он воспользовался случаем для того, чтобы поговорить с Путиным. Это должен делать каждый, кто имеет такую возможность", - заявил Мерц в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. Путин встретился с Кречмером 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мерц считает, что Европа не может отменить антироссийские санкции до тех пор, пока не урегулирован конфликт на востоке Украины, однако, по его мнению, следует использовать любые контакты, чтобы найти решение кризиса. Одновременно политик признал, что "в Восточной Германии многие компании беспокоятся за рабочие места, поскольку они сильнее страдают от последствий антироссийских санкций, нежели западногерманские фирмы".

Кречмер перед участием в ПМЭФ высказался за отмену санкций и выразил надежду, что "обе стороны будут двигаться навстречу друг другу". Он подчеркнул, что ограничительные меры представляют собой большую проблему, прежде всего, для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию. Политик назвал нормализацию отношений с РФ стратегической целью, но также отметил, что диалог с РФ не исключает открытого обсуждения сложных тем, в частности конфликта на Украине.

Кречмера подвергла критике, в частности, сама председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пришедшая на смену Ангеле Меркель в качестве главы консерваторов. По мнению лидера партии, "до тех пор, пока в российских действиях там (в Крыму и на востоке Украины - прим. ТАСС) ничего не изменится, не будет пространства для изменения в сфере экономического сотрудничества [с Россией]". В свою очередь глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил опасения, что премьер Саксонии своими заявлениями о снятии санкций нанесет вред себе и интересам Германии в сфере внешней политики.