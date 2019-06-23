В Ливане заявили, что США не смогут убедить страну расселить палестинских беженцев

БЕЙРУТ, 23 июня. /ТАСС/. Ливан не согласится на постоянное расселение палестинских беженцев на своей территории и будет поддерживать их законное право на возвращение на родину. Об этом, как передало информационное агентство Al Watania, заявил в воскресенье председатель ливанского парламента Набих Берри.

"Советник [президента США] Джаред Кушнер ошибается, если думает, что ливанцы польстятся на инвестиции в их экономику в ущерб интересам палестинских братьев, - подчеркнул Берри. - Такие капиталовложения для нас неприемлемы". По словам Берри, ливанцы, несмотря на тяжелое положение, в котором находится их экономика, "не поступятся своими принципами и будут продолжать сопротивление вместе с палестинцами всеми законными средствами".

Заявление ливанского спикера стало первой официальной реакцией Бейрута на экономические принципы ближневосточного мирного проекта, изложенные в субботу Джаредом Кушнером - старшим советником главы Белого дома. Инициатива США, которая будет обсуждаться в Манаме 25-26 июня на посвященном Палестине международном форуме "Мир во имя процветания", предусматривает предоставление в течение 10 лет инвестиций на сумму $50 млрд Египту, Иордании, Ливану и палестинцам. Более половины этих средств предназначено для развития палестинских территорий, $9 млрд планируется выделить Египту, 7,5 млрд - Иордании, 6 млрд - Ливану, где проживают 450 тыс. палестинских беженцев.

Если Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и Саудовская Аравия согласились направить свои делегации в Манаму, то Ирак, Ливан и лидер палестинцев Махмуд Аббас объявили, что будут бойкотировать этот форум. По информации СМИ, США и Бахрейн организуют встречу в Манаме для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века". В МИД РФ ранее заявили, что "речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".