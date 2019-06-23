Экс-президент Чехии может подать в суд на назвавшего его "российским агентом" политика

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013) может привлечь к судебной ответственности главу депутатской фракции оппозиционной правой партии "Традиция Ответственность Процветание 09" ("ТОП 09") в нижней палате парламента Мирослава Калоусека за то, что тот назвал его "российским агентом". Об этом экс-глава республики заявил в воскресенье в эфире пражского телеканала Prima.

"Я взвешиваю это [решение об обращении в суд]", - подчеркнул Клаус. По словам экс-президента, на таком шаге настаивают его юридические консультанты. Они рекомендуют ему судиться с Калоусеком и добиться от него извинений, а также выплаты компенсации за причиненный моральный ущерб.

Оскорбительные высказывания в адрес Вацлава Клауса чешский политик допустил на своей странице в Facebook. Как написал Калоусек, занимавший пост министра финансов Чехии в 2007-2013 годы, у него "нет сомнений, что Вацлав Клаус был и остается российским агентом, который вновь был активирован после 2010 года".