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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил о неготовности проиграть президентские выборы

Американский лидер признался, что "не так часто" терпел поражения в своей жизни

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов потерпеть поражение на выборах главы государства, которые пройдут в 2020 году. Таким мнением действующий глава Белого дома поделился в интервью телеканалу NBC, которое было показано в воскресенье.

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Ему был задан вопрос о том, готов ли он проиграть. "Нет. Вероятно, нет", - признался Трамп.

"Мне было бы намного проще сказать: "О да". Нет, наверное, я не слишком готов проигрывать. Я не люблю проигрывать. Я в своей жизни не так часто проигрывал", - заключил американский лидер.

18 июня Трамп объявил об официальном начале кампании с целью его переизбрания на предстоящих выборах. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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