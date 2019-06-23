Кандидат от оппозиции лидирует на повторных выборах мэра Стамбула

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу лидирует на повторных выборах мэра Стамбула после подсчета 99,4% голосов. Это следует из данных телеканала NTV .

По его данным, Имамоглу набирает 54% голосов. Ближайший соперник оппозиционного политика - кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым - получает 45,1%. Если после подсчета всех голосов результаты не изменятся, то в таком случае ПСР впервые с 2002 года уступит на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого Эрдоган был с 1994 года по 1998 год.

Сотрудничество с Эрдоганом

Имамоглу отметил, что рассчитывает на сотрудничество с президентом Турции

"Уважаемый господин президент, я бы хотел работать с вами. Хотел бы встретиться с вами и обсудить проблемы, которые мы можем решить сообща. Такие темы, как, например, транспорт, кризис с беженцами, подготовка к возможным землетрясениям. Мы бы хотели предоставить вам наш план действий", - сказал Имамоглу в эфире NTV.

Он также заявил, что граждане мегаполиса показали миру, что Турция до сих пор отстаивает свое право на демократию.

"Первым делом я бы хотел поблагодарить всех тех, кто принимал участие в нашей кампании. Все видели, что произошло на этих выборах. Мы открываем новую страницу в истории Стамбула. Вы показали всему миру, что Турция все еще отстаивает свое право на демократию", - подчеркнул Имамоглу.

Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым, участвующий в повторных выборах, поздравил Имамоглу с лидирующими позициями.

"На данный момент мой оппонент лидирует. Я его поздравляю и желаю успехов", - заявил Йылдырым в эфире телеканала.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским) после того, как Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции приняла решение отменить результаты выборов 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей. Партия турецкого лидера подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов мэра Стамбула и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании. После этого ЦИК принял решение отменить результаты выборов в Стамбуле и отозвал сертификат о признании мэром города кандидата от НРП.

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