В Праге проходит митинг с требованием отставки премьера Чехии

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Около 250 тыс. человек принимают в воскресенье участие в митинге с требованием отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. Такие оценки привели представители гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии", организовавшей акцию, которая проходит на примыкающем к историческому центру Праги Летенском поле.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, среди участников митинга, который, как ожидается, завершится к 21:00 мск, находятся представители руководства правых политических партий, депутаты парламентских оппозиционных фракций, общественные и культурные деятели, студенты местных вузов и гимназий.

Два месяца протестов

Акции протеста с требованием отставки премьера, которого митингующие обвиняют в коррупции и сотрудничестве с Государственной безопасностью - спецслужбой социалистической Чехословакии (1948-1989), проходят в республике в течение последних двух месяцев. Митинг на Летенском поле, по данным организаторов, стал крупнейшим со времен "бархатной" революции 1989 года в Чехословакии, в результате которой произошла смена политического режима в республике.

Поводом для проведения массовых акций протеста стал разразившийся вокруг Бабиша скандал, вызванный публикацией в местных СМИ проекта аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК). В документе утверждается о конфликте государственных и личных интересов главы кабинета министров. ЕК намерена потребовать от Чехии возвращения почти $20 млн, якобы незаконно полученных связанными с политиком фирмами.

Реакция премьера

Несмотря на недовольство граждан, Андрей Бабиш не намерен подавать в отставку с премьерского поста. Ранее он назвал проходящие акции протеста "балаганом", в котором политические оппоненты стараются настроить избирателей против АНО и входящей в правительственную коалицию Чешской социал-демократической партии, которые в парламенте опираются на поддержку компартии.

Премьера поддерживает президент Чехии Милош Земан.

Голосование по вотуму недоверия в парламенте

26 июня по инициативе оппозиции в нижней палате парламента Чехии состоится голосование по вопросу вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

Как заявил сам глава кабмина, эта попытка "обречена на провал". Депутаты от АНО, социал-демократы и коммунисты, которым принадлежит в нижней палате 108 из 200 кресел, будут голосовать против предложения оппозиции, подчеркнул Бабиш.