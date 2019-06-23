Климкин заявил, что Киев готовит давление на Москву для освобождения украинских моряков

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках, если Кремль до вторника, 25 июня, не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу, пусть это останется вне камеры", - сказал Климкин в интервью украинскому "5 каналу".

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

В МИД РФ тогда заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Три судна Военно-морских сил Украины при прохождении Керченского пролива 25 ноября 2018 года нарушили процедуры следования через территориальные воды России и не отреагировали на требования пограничников остановиться. Чтобы их остановить, было применено оружие, трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Суда были задержаны, а моряки арестованы.