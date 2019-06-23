Власти Грузии обвинили "Рустави-2" в провокации из-за слов о готовящемся штурме телеканала

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Лидер парламентского большинства Арчил Таллаквадзе назвал ложью заявления гендиректора оппозиционной телекомпании " Рустави-2 " Ники Гварамия о готовящемся штурме на ТВ и обвинил руководство телеканала вместе с оппозиционной партией "Единое национальное движение" в провокации. Об этом Талаквадзе заявил в воскресенье на чрезвычайном брифинге.

Гварамия в воскресенье в эфире своего телеканала заявил, что два источника из власти предоставили ему информацию о готовящемся силовом "взятии" здания телеканала ночью. Он призвал власти "одуматься" и не делать этого.

"После того, как был пресечен сценарий массового беспорядка, "Национальное движение" и ее главная пропагандисткая машина ["Рустави-2"] обратились к грязнейшей провокации, за которой мы сейчас наблюдали в прямом эфире. Они призывают грузинское общество к защите "Рустави-2" от несуществующей опасности. Мы прямо заявляем, что это служит попытке сохранения заряда на акциях. В Грузии никакая опасность ни одному СМИ не угрожает, тем более со стороны властей. Соответственно, рассказ Ники Гвармия является полным абсурдом и ложью", - сказал Талаквадзе.

Серия акций протеста в грузинской столице началась в четверг после того, как находившийся в Тбилиси депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в зале заседаний парламента Грузии, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это возмутило как оппозиционеров, так и обычных граждан. Оппозиция заблокировала трибуну и не дала возможность продолжить заседание. В итоге, работа Генассамблеи МАП была прервана.