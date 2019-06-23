Лондон призвал Тегеран прекратить действия, ведущие к эскалации напряженности в мире

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании призвали руководство Ирана к прекращению действий, которые ведут к эскалации международной напряженности в контексте событий, ранее произошедших в Оманском заливе. Как сообщил в воскресенье Форин оффис в специальном коммюнике, позицию британских властей изложил партнерам в Тегеране замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон.

"Я подтвердил оценку Великобритании, согласно которой Иран почти наверняка несет ответственность за недавние нападения на танкеры в Оманском заливе. Такие действия, которые сопряжены с высоким риском ошибки в расчетах, необходимо прекратить, чтобы обеспечить немедленную деэскалацию растущей напряженности", - приводятся в коммюнике слова самого Маррисона, который во время своего визита провел встречи с вице-президентом Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, замглавы иранского МИД Аббасом Арагчи, председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана, экс-министром иностранных дел республики Сейедом Камалом Харрази и замглавы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехрузом Камальванди.

Маррисон заявил, что Лондон вместе с международными партнерами продолжит играть полноценную роль в том, "чтобы найти дипломатическое решение" для снижения уровня возникшей в регионе напряженности.

О поездке Марисона в Тегеран британский МИД сообщил накануне, подчеркнув, что "этот визит станет возможностью для дальнейшего открытого, честного и конструктивного взаимодействия с правительством Ирана".