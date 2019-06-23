Нетаньяху: Израиль "честно и открыто" изучит план США по ближневосточному урегулированию

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Израиль готов честно и открыто рассмотреть план по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа. В этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заверил в воскресенье помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона во время посещения ими долины реки Иордан.

"Мы [Израиль] выслушаем американское предложение, выслушаем его честно и открыто", - сказал премьер, видеозапись заявления которого во время посещения им вместе с Болтоном долины реки Иордан распространила израильская правительственная пресс-служба.

"По условиям любого мирного соглашения [с палестинцами], наша позиция такова, что израильское присутствие здесь [на Западном берегу реки Иордан] должно продолжаться как для безопасности Израиля, так и для безопасности всех нас. Мы считаем, что мир идет в паре и зависит от безопасности. Наше присутствие здесь гарантирует безопасность, и, соответственно, гарантирует мир", - добавил глава правительства еврейского государства.

Нетаньяху также осудил палестинское руководство за отказ от участия в международном форуме по Палестине "Мир во имя процветания" в Манаме 25 и 26 июня, который США и Бахрейн организуют для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию. "Не могу понять, как палестинцы, даже еще до того, как увидели этот план, отвергли его. Так не делается", - сказал израильский премьер, обращаясь к Болтону.

Руководство движения ФАТХ подтвердило в субботу отказ палестинцев от участия в форуме в Манаме. Бойкотируют проводимое США мероприятие Ирак и Ливан. В МИД РФ заявили, что "речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".