СМИ: правительственные силы Афганистана за сутки уничтожили 29 боевиков

ТАСС, 23 июня. Правительственные силы Афганистана в ходе серии спецопераций за сутки ликвидировали по меньшей мере 29 боевиков. Об этом сообщило в воскресенье министерство национальной обороны республики, передает агентство Khaama Press.

Операции были проведены сразу в 12 провинциях, в том числе в Кандагаре, Нангархаре, Герате и Гильменде. Отмечается, что еще 15 боевиков получили ранения, а также были уничтожены принадлежавшие им оружие, боеприпасы и транспортные средства. В общей сложности, отмечает агентство, за сутки были проведены 77 спецопераций, в ходе которых ВВС Афганистана были нанесены 15 авиаударов.

Информация о потерях среди силовиков и гражданского населения не приводится.