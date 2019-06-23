Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой на повторных выборах мэра Стамбула

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в воскресенье кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.

"Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу, который одержал победу на выборах, согласно неофициальным результатам", - написал турецкий лидер на своей странице в Twitter.

Эрдоган также пообещал продолжить тесное сотрудничество в рамках "Народного альянса", в который входит возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД).

Согласно последним данным, Имамоглу после обработки 99,4% голосов набирает 54%, а кандидат от возглавляемой Эрдоганом ПСР Бинали Йылдырым - 45,1%. Если после подсчета всех голосов результаты не изменятся, то в таком случае ПСР впервые с 2002 года уступит на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого Эрдоган был с 1994 года по 1998 год.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским) после того, как Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов 31 марта. Тогда Имамоглу опередил Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей.

Партия турецкого лидера подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги мартовских выборов мэра Стамбула и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании. После этого избирком отменил результаты голосования и отозвал сертификат о признании мэром города кандидата от НРП.