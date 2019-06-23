Организаторы митингов в Тбилиси заявили, что устроят автопробег к зданию МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Масштабная акция протеста в Тбилиси будет возобновлена в понедельник в 14:00 (13:00 мск), ее участники устроят автопробег от площади Республики до здания МВД, расположенного в нескольких километрах. Об этом заявил один из организаторов митингов у здания парламента Грузии Шота Дигмелашвили в воскресенье.

"В два часа от площади Республики мы и все желающие автоколонной, сигналя, пройдем до министерства внутренних дел". - сказал Дигмелашвили на воскресной акции. По его словам, время подобрано специально, так как в этот момент во многих офисах обеденный перерыв, что позволит привлечь еще большее число людей.

Серия акций протеста в грузинской столице началась в четверг после того, как находившийся в Тбилиси депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в зале заседаний парламента Грузии, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это возмутило как оппозиционеров, так и обычных граждан. Оппозиция заблокировала трибуну и не дала возможность продолжить заседание. В итоге, работа Генассамблеи МАП была прервана.