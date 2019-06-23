СМИ: йеменские мятежники заявили об ударах с помощью БПЛА по двум саудовским аэропортам

ТАСС, 23 июня. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) объявили в воскресенье об атаках по двум аэропортам, расположенным на территории соседней Саудовской Аравии. Об этом передал телеканал Al Jazeeraа.

Согласно заявлению "Ансар Аллах", "были проведены массированные операции с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэропорты городов Абха и Джизан". О результативности атаки хуситы не сообщили.

Несколько дней назад мятежники объявили, что нанесли ракетный удар по электростанции, расположенной в местечке Аш-Шакык, находящемся неподалеку от приграничного города Джизан. Тогда же официальный представитель хуситов Яхьи Сариа заметил, что в ближайшее время сторонники движения "преподнесут множество "сюрпризов", приготовленных для чувствительных для королевства объектов".

Комментариев со стороны властей Саудовской Аравии по поводу атаки БПЛА по двум аэропортам не поступало.

За последний месяц хуситы значительно увеличили количество нападений с применением ракет и беспилотников на объекты в Саудовской Аравии. 2 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с применением БПЛА, однако ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников. На следующий день воздушные гавани Абха и Джизан снова подверглись атаке с помощью БПЛА.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.