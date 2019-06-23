СМИ: супруга Саакашвили вместе с сыном пришла поддержать митингующих в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс вместе с сыном Николозом Саакашвили пришла на воскресный многотысячный митинг в центре Тбилиси у здания парламента для поддержки демонстрантов. Кадры с места событий в прямом эфире транслирует грузинская телекомпания "Пирвели"

"Я нахожусь тут как мать двух грузин. Я очень хочу жить в этой стране, в свободной стране, где российское влияние не велико. С Россией можно иметь экономические отношения, могут приезжать туристы, выстраивать дружественные отношения", - сказала Руловс журналистам.

Демонстранты, участвующие в воскресной акции, требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных на митинге в четверг. Митингующим удалось перекрыть проспект Руставели у парламента. В воскресенье, как и в субботу, митинг проходит на фоне небольших стычек между демонстрантами. Люди преимущественно требуют дать им возможность выступить на акции, однако организаторы призывают их не нарушать порядок спикеров.