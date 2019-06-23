Аббас прогнозирует провал международного форума по Палестине на Бахрейне

КАИР, 23 июня. /ТАСС/. Палестинский руководитель Махмуд Аббас заявил в воскресенье о том, что запланированный на 25-26 июня в Манаме (Бахрейн) международный форум по Палестине обречен на провал. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Рамалле, передает информационный портал Erem News.

"Форум на Бахрейне не будет успешным и не приведет ни к каким результатам, потому что он изначально строится на лжи", - сказал он.

В субботу Белый дом обнародовал экономическую часть плана по урегулированию ближневосточного конфликта, предусматривающую, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. На эти средства предлагается в течение 10 лет более половины этой суммы предоставить Палестине, в том числе для реализации свыше 100 проектов в инфраструктуре, промышленности, медицине и образовании, остальное планируется инвестировано в экономику Египта, Иордании и Ливана.

Палестинская Национальная администрация отказалась от участия в конференции, которая пройдет под лозунгом "Мир во имя процветания". Уже отвергает его итоги контролирующее сектор Газа движение ХАМАС. Многие арабские страны также решили воздержаться от поездки в Манаму. Об отказе от участия в семинаре уже объявили Ирак и Ливан. Послать свои делегации на него планируют Египет, Иордания, Марокко и ОАЭ.

США и Бахрейн организуют этот форум для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века". В МИД РФ это расценили как "очередную американскую попытку сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".