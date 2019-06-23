Премьер Франции примет Медведева у "морских ворот" Нормандии в Гавре

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Крупный экономический и культурный центр Нормандии - город Гавр, который называют "морскими воротами" на западе страны, - станет в понедельник местом встречи премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа. Важное место в повестке переговоров займут экономические вопросы, в частности работа французского бизнеса на территории РФ.

"Эта встреча позволит продолжить на уровне глав правительств франко-российский диалог", - отметили в канцелярии французского премьера. Наряду с международной повесткой стороны планируют подробно обсудить "экономические вопросы ввиду широкого присутствия французских компаний в России", указали в окружении французского премьера.

Нормандское наследие

Филипп впервые с момента вступления в должность два года назад принимает во Франции российского коллегу. За время работы во главе французского правительства 48-летний премьер заслужил репутацию эффективного политика, а также показал себя как последовательного сторонника реформ президента Эмманюэля Макрона.

За его плечами большой опыт региональной политики. Так, с октября 2010 года до избрания на пост премьера в мае 2017 года он возглавлял администрацию города Гавр, где по-прежнему пользуется широкой поддержкой населения.

В качестве депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции он представлял правоцентристскую партию "Республиканцы", управлявшую страной в годы президентства Жака Ширака (1995-2007 год) и Николя Саркози (2007-2012 год). Однако в период становления движения "Республика на марше" нынешнего главы государства он примкнул к команде Макрона. В марте 2018 года Филипп объявил, что не состоит более ни в одной партии.

Реализованные обещания

Одним из его главных увлечений является литература. Он большой поклонник творчества Александра Дюма ("Три мушкетера") и Эдмона Ростана ("Сирано де Бержерак"). Кроме того, политик увлекается спортом: боксом и плаванием. В частности, в 2015 году Филипп выполнил данное избирателям обещание переплыть порт Гавра в случае, если Нормандия станет единым регионом. Он даже сделал это дважды.

Среди политических текстов, которые поднимаются до уровня поступка - по содержанию и форме, - Филипп выделяет выступление в ООН одного из своих предшественников на посту главы правительства Доминика де Вильпена. В 2003 году, критикуя американские планы интервенции в Ираке, де Вильпен произнес в ООН речь, которая, по мнению Филиппа, соединила политическое мужество и отточенное ораторское искусство.

Город впечатлений

Визит Медведева, однако, не ограничится лишь переговорами о двусторонних и международных отношениях. Российского гостя ознакомят с достопримечательностями Гавра - одного из первых в мире городов - побратимов Санкт-Петербурга (с 1965 года).

Помимо своего порта, город известен еще и тем, что занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО за проведение восстановительных работ после серьезных разрушений, нанесенных центральным и портовым районам британской авиацией в годы Второй мировой войны. Кроме того, именно здесь был создан шедевр Клода Моне "Впечатление. Восходящее солнце", который дал название новому течению в живописи - импрессионизму.