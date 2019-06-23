Совет ООН по правам человека обсудит положение на Украине, в Венесуэле и Сирии

ЖЕНЕВА, 24 июня. /ТАСС/. Совет ООН по правам (СПЧ) человека рассмотрит на открывающейся в понедельник 41-й сессии ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Сирии, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. Участники форума, который продлится до 12 июля, уделят внимание также таким актуальным темам, как поощрение и защита прав человека, правозащитные аспекты деятельности транснациональных корпораций, проблематика внесудебных казней, соблюдение права на свободу слова и мирных собраний, обеспечение независимости судей и адвокатов.

В этом году Россия не входит в число 47 стран - членов Совета. Вместе с тем российская делегация, которую возглавляет постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, активно участвует в работе СПЧ, включая нынешнюю сессию. Как заявили 18 июня в Департаменте информации и печати МИД РФ, делегация России будет "последовательно проводить линию на недопустимость политизации правозащитной проблематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств". В дипведомстве указали, что "акцент при этом будет сделан на формировании у зарубежных партнеров понимания важности выработки решений в области прав человека исключительно на равноправной и взаимоуважительной основе при учете мнения всех заинтересованных стран".

Как стало известно корр. ТАСС, Китай на нынешней сессии внесет проект резолюции на тему о правах человека и развитии, в которой говорится, что устойчивое развитие является обязательным условием для обеспечения прав человека.

Обсуждение положения на Украине запланировано на 10 июля. В этот же день верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступит с докладами по ситуации в Грузии и Никарагуа, за которыми последует общая дискуссия. Положение в Венесуэле будет рассмотрено 5 июля. Диалог с комиссией по расследованию нарушений прав и свобод в Сирии намечен на 2 июля.

Днем раньше, как явствует из повестки дня сессии, состоится инициированная странами Евросоюза дискуссия по Белоруссии. В июле прошлого года государства ЕС инспирировали принятие резолюции по Белоруссии, в которой выражена "неизменная обеспокоенность" положением в области прав и свобод в республике. Во время голосования документ поддержали лишь 19 стран из 47 (в основном это западные государства, а также Украина - прим. ТАСС), тогда как большинство членов СПЧ либо проголосовали против (6), либо воздержались (21). Целый ряд делегаций, включая китайскую и кубинскую, в своих выступлениях подвергли этот документ критике как политизированный.

Дело Хашкаджи

На 26 июня на сессии запланирована презентация опубликованного накануне сессии доклада спецдокладчика ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, посвященного расследованию дела убитого в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашкаджи. В 100-страничном документе говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Спецдокладчик пришла к выводу, что Хашкаджи "стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия в соответствии с международным законодательством по правам человека". Несмотря на широкий резонанс, который получил в СМИ доклад Калламар, в дипломатических кругах в Женеве высказывают сомнение, что этот вопрос станет темой отдельной резолюции СПЧ.

На открытии сессии 24 июня, помимо Мишель Бачелет, выступят президенты Болгарии и Республики Маршалловы Острова, высокопоставленные представители Армении, Сомали, Нидерландов, Молдавии и Норвегии.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.