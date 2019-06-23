Митинг в Тбилиси завершился шествием к зданию правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Воскресный масштабный митинг в Тбилиси завершился шествием от парламента Грузии до здания правительства, расположенного в нескольких сотнях метров. Кадры акции в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания "Пирвели".

"Власть затеяла с нами игру на выносливость. Хорошо, что сегодня пошел дождь. Пусть они знают, что мы не боимся дождя. На нашей стороне правда! И этот дождь наш, и эта страна - наши. Мы не поленимся, не устанем, придем и к этому никчемному зданию (правительства), которое является символичной постройкой, заполненной ничем не занимающимися марионетками", - сказал модератор акции, продюсер Миша Мшвилдадзе в интервью "Пирвели".

Участники акции у здания правительства образовали живую цепь, встали напротив сотрудников полиции, оцепивших его, и с выкриками "Уходи, уходи!" разошлись.

В начале дня появилась информация о том, что участники акции протеста планируют завершить воскресный митинг шествием к дому основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили в столичном районе Сололаки. В течение дня к дому Иванишвили стягивались дополнительные наряды полиции. На вопрос журналистов, почему митингующие изменили свои планы и решили вместо дома Иванишвили пойти к зданию правительства, Мшвилдадзе ответил, что таким образом они "потроллили" власть. "Пусть тратят теперь впустую деньги на бензин для машин спецназа", - сказал Мшвилдадзе.

Акции возобновятся в понедельник. Сначала днем в 14:00 (13:00 мск) состоится автопробег до здания МВД Грузии, а затем, как обычно, в 19:00 (18:00 мск) митингующие соберутся у здания парламента.

Демонстранты, участвующие в воскресной акции, по-прежнему требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных на митинге в четверг. Митингующим удалось перекрыть проспект Руставели у парламента. В воскресенье, как и в субботу, митинг проходил на фоне небольших стычек между демонстрантами. Масштабные акции в Тбилиси проводятся с четверга.