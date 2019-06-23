Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР на рабочем уровне

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил в воскресенье надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне. Шеф американской дипломатии рассказал об этом в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Госдепартамент.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что переговоры на рабочем уровне возобновятся в какой-то момент в ближайшем будущем, Помпео ответил: "Я надеюсь на это". "Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя (второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в столице Вьетнама 27-28 февраля - прим. ТАСС)", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, обе стороны сейчас "находятся в лучшем положении", а реакция Пхеньяна на отправленное Трампом послание указывает "на вполне реальную возможность" возобновления контактов на рабочем уровне двух стран. "Мы готовы идти [дальше]. Мы буквально готовы начать в любой момент, если КНДР сообщит, что [они] готовы к этим переговорам", - заключил госсекретарь.

Ранее в этом месяце Трамп рассказал, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым". 23 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что Ким Чен Ын ознакомился с письмом американского президента, содержание которого лидер КНДР назвал отличным.

На прошлой неделе спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что переговоры рабочего уровня между США и КНДР прервались со времени встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Ханое.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.