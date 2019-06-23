Бывший министр обороны Мавритании набрал более 52% на президентских выборах

РАБАТ, 24 июня. /ТАСС/. Бывший глава генерального штаба армии, экс-министр обороны Исламской Республики Мавритания (ИРМ) Мохамед ульд Газвани набрал 52,01% голосов избирателей по итогам первого тура президентских выборов, состоявшегося 22 июня. Об этом, как передает Мавританское агентство информации, говорится в обнародованном в воскресенье вечером сообщении Национальной независимой избирательной комиссии (ННИК).

Вторым, получив 18,58% голосов, стал правозащитник и депутат Национальной ассамблеи Бирам Дах ульд Абейд, ставящий перед собой цель борьбы с рабством в Мавритании. Третьим стал выдвинутый исламистской партией "Тавассуль" бывший премьер-министр и экс-министр финансов ИРМ Сиди Мохамед ульд Бубакар (17,87%). Явка в первом туре превысила 62%.

Газвани является кандидатом от правящей партии Союз за республику. Кроме того, его открыто поддержал нынешний президент Мохамед ульд Абдель Азиз, чей второй мандат истекает в августе.

В воскресенье министр культуры и ремесел, по связям с парламентом, пресс-секретарь правительства ИРМ Сиди Мохамед ульд Махам поздравил Мохамеда ульд Газвани с победой на президентских выборах. "Мы желаем ему успехов в его работе", - отметил он.

Сам Газвани уже выступил перед сторонниками, объявив о своей победе в первом туре президентских выборов. Между тем мавританская оппозиция заявила, что отвергает объявленные результаты ННИК, и оспорит их в соответствии с установленной законом процедурой. Оппоненты власти в то же время призвали своих сторонников и весь мавританский народ "сопротивляться в рамках правового поля".

Согласно регламенту, окончательные официальные результаты выборов вскоре огласит председатель Конституционного совета.

Приоритетные задачи и полномочия президента

Будущему президенту, по мнению региональных аналитиков, предстоит принять решительные меры по улучшению социально-экономической жизни, но прежде всего, - обеспечить безопасность границ и внутри страны в условиях резкого нарастания угрозы со стороны экстремистов и террористов в зоне африканского Сахеля, включая соседнюю Республику Мали.

Согласно закону, глава государства избирается сроком на пять лет прямым голосованием на основе всеобщего равного избирательного права. При этом президент имеет право переизбираться только один раз.

Согласно конституции 1991 года (с поправками от 2006, 2012 и 2017 годов), Мавритания - президентская республика. Главой государства и исполнительной власти является президент. Он назначает премьер-министра и формирует кабинет министров, в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны и безопасности; он представляет страну в международных отношениях, заключает и ратифицирует договоры, является верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Президент назначает гражданских, военных должностных лиц и дипломатических представителей, а также освобождает их от должности.

Глава государства вводит чрезвычайное положение после консультации с руководителями правительства, парламента и Конституционного совета; назначает референдумы. Кроме того, президент имеет право распустить Национальную ассамблею (однопалатный парламент) после консультаций с его председателем и премьер-министром.